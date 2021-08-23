На Среднем Урале горит уже 1775 гектаров леса

В Свердловской области увеличилась площадь природных пожаров. На данный момент горит 1 775 гектаров леса, еще утром эта цифра была меньше. Как сообщил губернатор Евгений Куйвашев в Instagram, в регионе бушуют 29 пожаров, самые сильные возгорания – под Первоуральском и Камышловом. С огнем борются 470 спасателей. Ситуация осложняется аномальной жарой и сильным ветром. Чиновники надеются, что скоро на Урал придут обещанные грозы и облегчат работу пожарных.

Как ранее писал «Новый День», из-за лесных пожаров в Екатеринбурге с конца прошлой недели держится плотный смог и стоит запах гари. Самый крупный очаг возгорания – недалеко от озера Глухое под Первоуральском. Огонь близко подобрался к коллективным садам и турбазам «Зеленый мыс» и «Остров», в выходные спасатели эвакуировали из опасного района более 80 человек.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 23.08.21

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