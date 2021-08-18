Первоуральские садоводы покинули участки из-за лесного пожара

Из-за угрозы лесного пожара садоводы, чьи участки расположены возле озера Глухое (Первоуральский округ), вчера вернулись домой. Большинство уехали на своем транспорте, пять человек воспользовались помощью, предоставленной администрацией города, сообщили «Новому Дню» в мэрии Первоуральска.

По последним данным, в округе продолжает тлеть 40 га лесной подстилки, ведется проливка. На месте работают сотрудники Авиалесоохраны, МЧС, лесничие, добровольцы. Смог от природного пожара добрался уже и до Екатеринбурга.

Как уже сообщал «Новый День», пожар начался вчера. Сначала его площадь составляла 9 га. В результате порывов ветра к вечеру вторника она увеличилась до 40 га. Спасатели провели опашку, проложили минерализированную полосу и выставили противопожарные посты.

На случай ухудшения обстановки администрация Первоуральска развернула пункт временного размещения вместимостью 100 человек. Аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Свердловской области в количестве 30 человек и 5 единиц техники направлена на место тушения пожара. Для контроля оперативной обстановки в Главном управлении МЧС России по Свердловской области развернут и функционирует оперативный штаб. Всего к ликвидации пожара привлечены 116 человек и 29 единиц техники.

Первоуральск, Елена Владимирова

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