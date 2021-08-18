Смог в Екатеринбурге вызван крупным лесным пожаром под Первоуральском (ФОТО)

Смог на территории Екатеринбурга вызван природным пожаром в Первоуральском городском округе, сообщает Центр управления в кризисных ситуациях Свердловской области. Но превышения ПДК вредных веществ в атмосфере не обнаружено.

В связи со смогом ГУ МЧС России по Свердловской области просит жителей держать окна закрытыми в ночные и утренние часы, пить больше воды, ограничить курение, не пить спиртных напитков, отказаться от длительных прогулок. При сильном недомогании, бессоннице, возникновении кашля во время смога необходимо обращаться к врачу.

По данным ГУ МЧС, днем 17 августа начался пожар недалеко от базы отдыха «Озеро Глухое». Сначала площадь пожара составляла 9 га. В результате порывов ветра к вечеру вторника она увеличилась до 40 га. Спасатели проведели опашку, проложили минерализированную полосу и выставили противопожарные посты.

Фото ГУ МЧС по Свердловской области

Екатеринбург, Елена Владимирова

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