Минприроды: предельно допустимая концентрация взвешенных частиц в воздухе превышена в 1,7 раза

В Екатеринбурге подтверждается информация о сильном загрязнении воздуха. Сегодня предельно допустимая концентрация взвешенных частиц превышена в 1,7 раза. Такие показания дала станция контроля на улице Татищева.

Другие станции, расположенные на улице Коммунистической в Екатеринбурге, а также в Нижнем Тагиле, Полевском, Краснотурьинске, Реже, Асбесте, Серове и Ревде загрязнений не выявили, сообщили в министерстве природы и экологии Свердловской области.

Напомним, Уральское УГМС с вечера 16 августа объявило неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности. Дышать будет непросто до вечера 22 августа. Ситуацию усугубляют лесные пожары, например, вспыхнувший вчера в Первоуральске. Жители Екатеринбурга сообщают, что в городе нечем дышать – от гари першит в горле.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Екатеринбург. Другие новости 18.08.21

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