В выходные смог в Екатеринбурге может усилиться

В Свердловской области захвачено огнем почти 300 гектаров леса. Горят леса на севере, под Камышловым, под Первоуральском горит уже 70 га, а не 40, как было накануне. Распространение огня попытаются предотвратить встречным палом, из-за этого запах гари в Екатеринбурге может усилиться.

«Ситуация с пожарами в нашем регионе на сегодняшний день очень сложная. Уже сейчас огонь бушует на 286 гектарах. Под Первоуральском горит 70 гектаров, крупное возгорание – под Камышловом и в Пышминском районе. Появился огонь на севере области, в районе Серова, Новой Ляли, Шали. Ситуация осложняется отсутствием ветра и аномальной жарой, которая в выходные достигнет +36 градусов.

Мы приняли решение бороться с огнём встречным палом. Это может привести к появлению дыма, который снова доберётся до Екатеринбурга. Но спасатели говорят, что уже к завтрашнему утру пожары удастся локализовать», – сообщил в инстаграме губернатор Евгений Куйвашев. Он напомнил, что до сих пор действует противопожарный режим, жечь костры в лесу запрещено, это может обернуться уголовным делом.

Именно непотушенный костер стал причиной пожара под Первоуральском, из-за которого даже пришлось эвакуировать базу отдыха, а Екатеринбург затянуло смогом.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

Екатеринбург. Другие новости 20.08.21

В сентябре строители трижды перекроют Макаровский мост. / Гаишники Екатеринбурга и области приготовились к жарким выходным. / У кандидата «Новых людей» украли футболки и две коробки ручек. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»