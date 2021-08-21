Красная луна и запах гари: ночью до Екатеринбурга дошел дым от лесных пожаров (ФОТО)

До Екатеринбурга ночью дошел дым от лесных пожаров. Запах гари и смог ощущались почти во всех районах. Луна и солнце приобрели красноватый оттенок.

На смог и гарь жалуются жители разных районов Екатеринбурга. Больше всего запах гари ощущался посреди ночи в центре города, который был окутан густым дымом. По словам горожан, не помогали даже закрытые окна. Из-за дыма этой ночью луна была красной, солнце на рассвете тоже приобрело красноватый оттенок.

Напомним, о смоге накануне предупреждали областные власти. В Свердловской области на вчерашний вечер было захвачено огнем почти 300 гектаров леса. Горят леса на севере, под Камышловым, под Первоуральском. Распространение огня попытаются предотвратить встречным палом, из-за чего запах гари только усиливается.

ГУ МЧС по Свердловской области напоминает правила безопасности при смоге. Окна лучше держать закрытыми, особенно ночью и утром, когда концентрация веществ в воздухе выше. Открытые окна или форточки обязательно завешивать мокрой марлей или любым другим тонким полотном. Нужно больше пить, есть фрукты и овощи. Ограничить курение и отказаться от алкоголя. Отказаться от длительных прогулок и ограничить физнагрузки. При недомогании обратиться к врачу.

По прогнозам Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 21-23 августа в Свердловской области будет аномально жаркая погода. Среднесуточные температуры превысят климатическую норму на 7 и более градусов. В разных районах будет до +36... +38 градусов. В Екатеринбурге ближайшие три дни будет стабильно +33... +35. Все дни сохраняется высокая пожарная опасность (пятый класс горимости леса по региональной шкале).

Уралмаш

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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