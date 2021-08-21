Мэрам запретили покидать города из-за пожаров

В Свердловской области сейчас действует 17 лесных пожаров, из-за которых смог окутывает города. Мэрам предписано постоянно находиться в муниципалитетах, чтобы мониторить обстановку. На улицы должны вывести поливальные машины, чтобы остужать тротуары и дороги.

По данным Авиалесоохраны, в минувшие сутки на Среднем Урале действовало 13 природных пожаров на площади 637 га. К сегодняшнему дню их количество увеличилось до 17, написал в инстаграме губернатор области Евгений Куйвашев. 12 пожаров локализованы. Но ситуация все равно остается сложной.

Сегодня на областном уровне прошло оперативное совещание с участием представителей МЧС, министерства природных ресурсов и других чиновников. По его итогам мэрам запретили уезжать из городов.

«Всем главам оставаться в пределах своих муниципалитетов. Постоянно мониторить обстановку. На улицы вывести поливальную технику, потому что дороги и тротуары нагреваются, не успевают остыть. Людям очень тяжело», – пишет Евгений Куйвашев в инстаграме.

Минприроды должно держать под контролем качество воздуха. А минздрав – быть готовым оказывать помощь людям с тепловыми ударами и болезнями, которые обостряются в жару.

Напомним, сегодня ночью Екатеринбург окутал густой дым от лесных пожаров. С ночи было нечем дышать, во всех районах ощущался запах гари. По данным специалистов, смог должен рассеяться к завтрашнему вечеру.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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