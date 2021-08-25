Движение по федеральной трассе в зоне волчихинского пожара восстановлено

На федеральной автодороге Р-242 Пермь – Екатеринбург движение восстановлено. В дежурно-диспетчерской службе Уралуправтодора подтвердили, что сейчас обстановка на трассе штатная.

Узнать о состоянии проезда, а также сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах УрФО можно круглосуточно по телефону 8-800-200-63-06.

Как уже писал «Новый День», вчера из-за горящего леса была перекрыта федеральная трасса Екатеринбург – Пермь. Автомобилисты объезжали опасный участок через поселок Билимбай и город Первоуральск.

Накануне в 22:21 ГУ МЧС сообщило, что угроза распространения пожара на садовые товарищества снята, все дома и строения сохранены. Пострадавших в результате пожара нет. В ликвидации пожара на тот момент были задействованы 191 человек и 45 единиц техники от Авиолесоохраны, лесничества, МЧС России, администрации, полиции и добровольцев.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 25.08.21

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