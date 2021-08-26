На Среднем Урале растет количество пожаров: горит уже 6600 гектаров леса

За прошедшие сутки количество пожаров в Свердловской области увеличилось. Сейчас действует 60, из них 35 – локализованы. Общая площадь горения составляет 6600 гектаров.

Вчера утром количество природных пожаров составляло 51, сегодня утром – уже 60. Это при том, что за сутки 14 возгораний было ликвидировано, сообщает департамент информполитики губернатора Свердловской области. По данным ФБУ «Авиалесоохрана», огнем за сутки пройдено почти 6 600 га леса.

«Крупные возгорания зафиксированы в лесничествах, расположенных на территории Пышминского городского округа (общая площадь 3572 га), Первоуральского городского округа (общая площадь 760,9 га), Ревдинского городского округа (общая площадь 235,2 га). В тушении природных пожаров принимают участие 480 человек личного состава лесоохраны и 309 сотрудников МЧС, задействовано 311 единиц техники, в том числе 47 пожарных машин, 20 бульдозеров, 62 трактора», – сообщили в ДИПе.

Чаще всего огонь разгорается по вине человека. Например, вчерашний пожар у деревни Хомутовки, скорее всего, начался от незатушенного костра, считают областные власти. Но выявлять виновных крайне сложно. За последнее время было вынесено всего 3 определения о возбуждении административных расследований, составлено 8 протоколов об административных правонарушениях за нарушения требований пожарной безопасности.

Напомним, вчера крупный пожар произошел у деревни Хомутовки. Пришлось эвакуировать детей из загородного лагеря и постояльцев из Первоуральского психоневрологического диспансера. До этого горела гора Волчиха, пламя приближалось к местному горнолыжному комплексу и садам. Дым заволок федеральную трассу, движение было временно перекрыто. Еще ранее эвакуировали базы отдыха и сады у озера Глухое. Все эти пожары локализованы, но продолжается тушение отдельных очагов горения.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Екатеринбург. Другие новости 26.08.21

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