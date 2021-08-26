Екатеринбург окутал сильнейший смог (ФОТО)

В Екатеринбурге – смог и запах гари, которые продолжают усиливаться. Свердловский гидрометцентр обещал городу небольшой кратковременный дождь, рано утром некоторые жители центра на действительно его заметили. Дождь длился минут 10 и захватил несколько кварталов. К полудню смог только усилился.

В регионе действует предупреждение о метеорологических условиях, неблагоприятных для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Отмена предупреждения – с 20 часов сегодняшнего дня. Также действует предупреждение о непогоде – местами в области ожидаются грозы, очень сильные дожди, сильные ливни, град.

Судя по карте осадков «Яндекса», грозы и град на самом деле есть: они наблюдаются выпадают восточнее Екатеринбурга. Сейчас дожди идут в Камышлове, Ирбите, Слободо-Туринском районе, а также Нижнем Тагиле и Верхнесалдинском районе. Далее осадки будут сдвигаться в сторону Тюменской области, то есть еще дальше от Екатеринбурга, Первоуральска и Ревды, где продолжают бушевать лесные пожары. Екатеринбургу на завтра и послезавтра существенных осадков синоптики не обещают.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

Екатеринбург. Другие новости 26.08.21

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