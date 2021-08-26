Министерство природы: пожар на Волчихе устроили местные жители

Причиной пожара на горе Волчиха, из-за которого эвакуировали сады и перекрывали федеральную трассу, стали местные жители, которые не соблюдали технику безопасности, считают в Министерстве природных ресурсов и экологии Свердловской области. На ликвидации пожара до сих пор – уже третий день – работают 168 человек и 16 единиц техники.

Ранее в ГУ МЧС РФ по Свердловской области говорили, что причиной крупного лесного пожара рядом с Волчихой мог стать встречный пал: когда траву поджигают для того, чтобы остановить огонь. Однако в региональном министерстве природных ресурсов эту версию не поддержали. На запрос «Нового Дня» там ответили: «Причина пожара – несоблюдение техники безопасности местным населением».

Там также не подтвердили рассказ садоводов, которые говорили, будто пожар рядом с Волчихой начался еще 22 августа – над дачами был заметен дым.

«Пожар в районе горы Волчиха локализован в первые сутки после обнаружения, 24 августа, на площади 200 га. На сегодня на этом пожаре работает 168 человек личного состава совместной группировки и 16 единиц техники», – сообщили в профильном министерстве.

Ущерб от всех лесных пожаров пока подсчитать не удастся. Только после ликвидации возгораний материалы направляются в территориальные органы дознания Главного управления МЧС России по Свердловской области. «На текущий момент выявлен ущерб от лесных пожаров на сумму 52,472 миллиона рублей», – сообщили в министерстве.

Всего на данный момент в Свердловской области действует 58 пожаров на площади 7147,8 га, из них 37 очагов локализованы (2005,9 га). Ликвидированы шесть пожаров на площади 173 га.

Напомним, крупный пожар под Ревдой, у горы Волчихи, разгорелся 24 августа. Клубы дыма и пламени вырывались в сторону федеральной трассы Екатеринбург – Пермь, из-за чего она была перекрыта. Дачников из ближайшего СНТ эвакуировали. Позднее садоводы рассказали «Новому Дню», что дым над лесом видели еще 22 августа, но, по их словам, тогда огонь тушили силами лесоохраны, без привлечения техники. Когда пламя 24 августа разгорелось, для ликвидации открытого горения привлекали вертолет и пожарный поезд.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 26.08.21

Синоптики предупредили о шквалистом ветре на Среднем Урале. / Дебаты трех партий на телевидении снова прошли в форме монолога. / Слух дня. Предвыборный соцопрос выявил кандидатов-аутсайдеров «Единой России». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»