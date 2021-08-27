«Ситуация сложная, но бывало и похуже»: в регионе действует 52 пожара, за сутки потушили 18

В Свердловской области действует 52 лесных пожара площадью в 7,5 тысячи гектаров. «Ситуация сложная, но бывало и похуже», – сказал один из спикеров сегодня на пресс-конференции, посвященной пожарам в регионе.

По словам министра природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексея Кузнецова, за прошедшие сутки в регионе было локализовано 18 лесных пожаров, которые тушили более 1200 человек.

С самыми серьезными пожарами, а именно на озере Глухом, горе Волчихе и в деревне Хомутовке под Первоуральском, ситуация стабильна, открытых возгораний нет, но продолжаются процессы тления. По его словам директора Уральской базы авиационной охраны лесов Романа Лежнина, к вечеру ожидается локализация пожаров в Камышлове и Верхней Пышме, которые сейчас опаханы минерализованными полосами, а по периметру выставлены люди. Если огонь не перейдет минполосу, то к вечеру пожары будут локализованы.

Четыре пожара в Верхней Пышме взяты службой МЧС под особый контроль, об этом сообщил начальник по надзорной деятельности и профилактики ГУ МЧС по Свердловской области Станислав Шевелев. В Пышме огонь находится в 5-7 километрах от населенных пунктов.

«Новый День» задал спикерам вопрос об использовании встречного пала – способа тушения, когда навстречу пожару специально пускают огонь, который уничтожает все горючие материалы. Ранее «Новый День» писал, что пожар, произошедший вдоль трассы Екатеринбург – Пермь, мог быть вызван встречным палом. Однако данная информация официально не подтвердилась.

«Таких случаев, чтобы встречный пал вызывал пожар, не было, – сказал «Новому Дню» Роман Лежнин. – Способ придуман, чтобы ликвидировать пожары, а не наоборот. Встречный пал использовали на пожаре на озере Глухом, чтобы спасти от огня сады».

В целом обстановку с пожарами спикеры назвали сложной, но контролируемой. Директор регионального департамента лесного хозяйства Олег Сандаков сказал, что на сегодняшнее утро площадь пожаров сократилась на 2000 гектаров.

«Ситуация сложная, но бывало и похуже, – сообщает Олег Сандаков. – В 2017 году было около 100 пожаров в день, и мы успешно справлялись, а сейчас в Свердловской области один сложный пожар – в Камышлове».

Пожарные делают все возможное для тушения огня в лесах области, подключают авиацию и не приспособленную для этого спецтехнику. «Важны и люди, и сохранение лесов, – сообщил «Новому Дню» Роман Лежнин. – Если существует угроза перехода пожара на населенный пункт, тогда подключается авиатехника. Для тушения лесных пожаров используется наземная техника и пожарные машины, хотя они и не приспособлены для этого».

Екатеринбург, Мария Зыкова

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