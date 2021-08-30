Пожар у Хомутовки, где эвакуировали садоводов и интернат, тушили пять дней

Природный пожар у деревни Хомутовки под Первоуральском наконец-то потушен: с огнем на площади 100 гектаров боролись более 80 человек и 16 единиц техники.

Напомним, пожар начался еще 25 августа. Из-за опасности эвакуировали детский лагерь «Лесная сказка» и постояльцев Первоуральского психоневрологического интерната. Детей отправили домой, а жителей интерната – по другим социальным учреждениям области. Позднее, когда угроза распространения огня была снята, пациенты вернулись обратно. Кроме того, из садов были эвакуированы десятки дачников. «Для ликвидации пожара был задействован вертолет Ми-8 с водосливным устройством, работали свыше 80 человек личного состава авиалесоохраны и МЧС, 16 единиц техники, – сообщили в департаменте информационной политики губернатора Свердловской области. – После возникновения природных пожаров в Первоуральском городском округе возбуждено два уголовных дела по ч. 1 ст. 261 УК РФ «Уничтожение или повреждение лесных насаждений и иных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной опасности».

По данным ДИПа, кто-то развел костер и не потушил его, от этого пламя перекинулось на траву и деревья.

Проверку проводит и прокуратура. Надзорное ведомство выяснит, все ли было сделано для защиты от лесных пожаров.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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