Власти выплатили 950 тысяч рублей пострадавшим от потопа уральцам

В Свердловской области начались выплаты пострадавшим от наводнения жителям Верхней и Нижней Салды и Горноуральского округа. По данным МЧС, всего поступило 671 заявление на денежную компенсацию. Выплаты были произведены по 100 заявкам, общая сумма компенсаций составила 950 тысяч рублей.

В муниципалитетах все еще продолжаются аварийно-восстановительные работы, в них задействованы 264 человека. Сотрудники МЧС и волонтеры откачивают воду и сушат помещения после потопа. Административные комиссии занимаются оценкой причиненного ущерба.

Напомним, дождевой паводок в Верхней и Нижней Салде начался 5 июля после продолжительных ливней в округе. По словам очевидцев, вода хлынула через старые дамбы бывшего металлургического завода. Затопило несколько десятков жилых домов и более сотни приусадебных участков. Эвакуированные жители отказались остаться в пункте временного размещения и разъехались по родственникам. Вода полностью ушла с затопленных территорий только 9 июля.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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