Спустя неделю после потопа Куйвашев приехал в Верхнюю Салду

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашева сегодня, 12 июля, приехал в Верхнюю Салду. Уже неделю этот поселок пытается справиться с последствиями потопа, который случился после ливней. На прошлой неделе у главы региона, видимо, времени на визит не нашлось – до четверга шел «Иннопром».

Сегодня он уже побывал у некоторых из пострадавших: вместе с журналистами зашел в огород к женщине и осмотрел его, а в другом случае отвел владельца дома в сторону и переговорил с глазу на глаз, оставив журналистов и других сопровождающих во дворе. Отметим, губернатор снова позабыл о маске, несмотря на то, что суточный прирост заболевших коронавирусом бьет рекорды на Урале второй день подряд.

Напомним, 5 июля Верхнюю Салду затопило. Вода начала отступать спустя пару дней. Люди требуют компенсацию, сначала им пообещали по 10 тысяч рублей, это обернулось скандалом в соцсетях и СМИ, и сумму подняли до 100 тысяч. Поступило 671 заявление на денежную компенсацию. Выплаты были произведены по 100 заявкам.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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