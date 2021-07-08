Почти 200 салдинцев подали заявки на компенсацию после потопа

В Свердловской области подсчитывают количество пострадавших от сильного паводка, который обрушился 5 июля на несколько муниципалитетов. Как сообщили в пресс-службе МЧС, заявки на денежную компенсацию подали более 160 жителей Верхней Салды. В мобильный пункт приема Нижней Салды поступило 35 заявок. В Горноуральском округе, где от наводнения пострадало три деревни, за помощью обратились 84 человек.

Ранее «Новый День» писал, что на первое время пострадавшим власти пообещали выплатить по 10 тысяч рублей. Далее, после оценки ущерба имуществу, будут начислять денежные компенсации до 100 тысяч рублей. Жители, чьи дома не подлежат восстановлению после потопа, должны получить деньги на приобретение нового жилья. Акты о поврежденном имуществе составляет специальная муниципальная комиссия.

«Новый День» пообщался с несколькими жителями Нижней Салды, которые оказались в зоне стихийного бедствия. В основном люди не верят, что получат достойные компенсации за разрушенные дома и затопленные огороды. «У нас вообще об этом ничего не говорят, – сообщила корреспонденту «Нового Дня» Елена Павлова. – Речь шла только о 10 тысячах, в этом мы уверены, а про возможное комиссионное увеличение суммы ущерба, когда уйдет вода, ходят только слухи. Нам бы десять-то получить».

Собеседники агентства подтвердили, что жителям, чьи дома были затоплены по крышу, выдали бланки заявления «В помощь пострадавшим от чрезвычайной ситуации». Согласно документу, пострадавшие могут получить до 150 тысяч рублей на человека и до 300 тысяч на семью. «Мы пока не знаем, на какую сумму рассчитывать. Много имущества унесло течением, а то, что осталось – пришло в негодность. Просто надеемся, что выплатят больше 10 тысяч, иначе просто не будет возможности восстановить дом, хозяйство и огород», – рассказала «Новому Дню» Надежда Мамонтова. Дом ее тети затопило практически полностью.

«Держите карман шире! По 300 тысяч в нашем государстве никто не заплатит, максимум расщедрятся на десятку. Нам садоводам вообще ничего не положено, а ведь мы тоже только огородом живем, как и местные!», – говорит еще одна жительница Наталья.

По данным МЧС, все жилые дома в трех муниципалитетах уже освободились от воды. В Нижней Салде остаются подтопленными 16 приусадебных участков. За минувшие сутки спасатели и сотрудники местных администрация обошли 137 пострадавших домовладений. На горячую линию поступило более 960 звонков. В Верхней и Нижней Салде продолжает действовать режим ЧС.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Мария Зыкова

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