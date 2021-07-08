В Верхней Салде после наводнения на земле остались мазутные пятна. Чиновники минприроды начали проверку

Жители Верхней Салды пожаловались на экологическую катастрофу. По их словам, затопленные огороды и дома покрылись слоем мазута, а в некоторых многоэтажках из-под крана днем шла «мыльная и липкая жижа» со странным запахом. Салдинцы считают, что всему виной старое мазутохранилище на территории бывшего металлургического завода – во время паводка его размыло, и нефтепродукты принесло в город.

Как сообщает издание «Всалде» , мазутные пятна жители обнаружили на улицах Свердлова, Розы Люксембург и в переулке Заречный. «Ну вот, вода у нас сегодня сошла, и земельные участки стали полностью непригодны для возделывания и выращивания. Земля покрыта таким слоем мазута... Это ужас просто, что творится. Сегодня ходил по огороду, по щиколотку проваливался в это ****. А у кого вода зашла в дом и стояла почти под самый потолок, это ***** всё ещё внутри дома – мазут просто висит пленкой на стенах. Находиться в помещении невыносимо», – рассказал изданию местный житель Александр Перевалов.

Жалобами салдинцев займутся чиновники министерства природных ресурсов Свердловской области. «В настоящее время совместно с органами прокуратуры устанавливаются возможные источники и обстоятельства загрязнения. На место выехал начальник территориального отдела экологического надзора министерства, туда направлена лаборатория, чтобы взять образцы проб. Вместе с этим в муниципалитетах усилен контроль за качеством централизованного водоснабжения. Водозаборные сооружения в Верхней и Нижней Салде в зону подтопления не попали, нарушений технологического характера на объектах не зафиксировано, системы работают в штатном режиме, ухудшения качественных показателей воды нет. В Николо-Павловском, чьи жители получают воду из собственных скважин, по данным администрации Горноуральского городского округа, проблем с водоснабжением также не зафиксировано», – сообщил департамент информационной политики губернатора.

Напомним, после сильных ливней 5 июля случилось наводнение в Верхней и Нижней Салде, а также в несколько деревнях Горноуральского округа. В трех муниципалитетах затопило несколько десятков жилых домов и больше сотни приусадебных участков, размыло дороги, были повреждены электросети и газопровод. Аварийно-восстановительные работы продолжаются до сих пор. Спасатели и волонтеры откачивают воду и проводят сушку домов, убирают мусор с дворовых территорий. На данный момент заявления на денежную компенсацию подали 450 жителей. В первое время им должны выплатить материальную помощь в размере 10 тысяч рублей, далее компенсации будут начисляться после оценки причиненного ущерба имуществу.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 08.07.21

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