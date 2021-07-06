В Верхней Салде вода стала отступать, власти ведут подсчет пострадавшего имущества

В Верхней Салде продолжают ликвидировать последствия сильного паводка. Всю ночь рабочие укрепляли плотину старого металлургического завода, отсыпали щебень. Как сообщил «Новому Дню» директор МКУ «Служба городского хозяйства» Владимир Бычков, серьезная угроза наводнения уже миновала, и по прогнозам специалистов, через день-два вода начнет уходить. В городе со вчерашнего дня введен режим чрезвычайной ситуации. Количество жителей, чье имущество пострадало от наводнения, уточняется.

По данным МЧС, в Верхней Салде остаются подтопленными 54 жилых дома, 49 дворов и 30 садовых участков. Многие дома затопило по самую крышу. Жильцам оказывают адресную помощь спасатели и сотрудники местной администрации. Создана комиссия для технической оценки поврежденных домов. Как ранее сообщал губернатор Евгений Куйвашев, всего было эвакуировано 120 жителей. Сегодня в администрации Верхней Салды состоится собрание для пострадавших от наводнения, в нем примут участие представители министерства общественной безопасности и прокуратуры. После этого станет ясно, какой ущерб причинил паводок муниципалитету.

«Службы благоустройства работают круглосуточно. Пока справляемся своими силами. Ситуация с паводком нормализуется, продолжаются работы по укреплению старой Демидовской плотины для исключения таких случаев [подтопления] впредь. Как только уровень воды стабилизируется, мы начнем устранять последствия. Самое серьезное, что предстоит сделать – это восстановление домов и ремонт дорог», – рассказал Владимир Бычков. Он также отметил, что действующие плотины в городском округе от паводка не пострадали и находятся в рабочем состоянии. Салдинцы активно обсуждают, что стало причиной наводнения. В минувшие выходные в городе шли сильные дожди, но очень много воды пришло с разрушенных дамб в селе Николо-Павловское. Официально эта информация нигде не подтверждалась. От наводнения также пострадала Нижняя Салда, где подтопило несколько десятков домов и размыло дороги. Однако усиленная группировка МЧС и два областных министра были направлены только в Верхнюю Салду. Напомним, ранее режим ЧС был введен в селах Николо-Павловское, Краснополье и деревне Соседкова в Горноуральском округе, которые также пострадали от сильных ливней.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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