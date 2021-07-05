Михаилу Мишустину показали энергоэффективный дом в Академическом, жильцы которого экономят 30% на платежах

Премьер-министру России Михаилу Мишустину на стенде компании «КОРТРОС» на «Иннопроме» показали уникальный энергоэффективный дом, который уже заселен в Академическом районе. За счет рекуперации тепла сточных вод и вентиляционного воздуха, а также за счет солнечных батарей на крыше жильцы многоквартирника платят за коммунальные услуги на треть меньше своих соседей.

Экскурсию по стенду для председателя Правительства России провел председатель совета директоров ГК «Ренова» Виктор Вексельберг. Он рассказал, что «КОРТРОС» реализует в Екатеринбурге самый крупный проект комплексной застройки – район Академический. Здесь уже проживают десятки тысяч человек. Благодаря тому, что застройщик регулярно внедряет инновационные технологии, использует принципы энергоэффективности, уже сегодня жители Академического платят за коммунальные услуги почти в два раза меньше, чем жители других районов. Кроме того, система видеонаблюдения делает район в разы безопаснее.

Виктор Вексельберг показал Михаилу Мишустину один из последних экспериментов, который реализуют в Академическом – уникальный энергоэффективный дом с системой рекуперации тепла сточных вод и вентиляционного воздуха, а также – с солнечными батареями на крыше. Вице-премьер предположил, что это позволяет экономить жильцам на платежах за коммунальные услуги. Представители застройщика подтвердили: в этом экспериментальном доме стоимость коммуналки на треть ниже, чем в среднем по району.

«Новому Дню» инженер инженерного центра ООО «РСГ – Инженерная инфраструктура» Валерия Сисамбаева рассказала как именно работают инновации в уникальном доме.

«Обычно мы пользуемся стиральной машиной, посудомойкой и все тепло уходит в сточные воды. Мы решили это тепло использовать, чтобы подогревать воду. То же самое с вентиляционным воздухом – обычно тепло уходит из дома, а мы его «забираем» и подогреваем воду, – рассказала представитель компании. – В дом от общих сетей заходит холодная вода температурой 6 градусов, и благодаря рекуператору она нагревается до 47 градусов. Далее она проходит в теплообменный аппарат и догревается до 65 градусов. Обычно люди платят за нагрев горячей воды с 6 до 65 градусов воды. А в этом доме платят только за нагрев с 47 до 65 градусов».

Сейчас уникальный дом в Академическом один. «РСГ – Инженерная инфраструктура» наблюдают за его эксплуатацией. Если эксперимент будет удачным, то такими домами в перспективе будут застраивать целые улицы.

Напомним, Михаил Мишустин сегодня также побывал в Центральной городской клинической больнице № 1. Там обсуждали, в том числе, строительство медкластера – этот проект будут реализовывать в Академическом, восьмом районе города (строительство ведет АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое»). Медкластер объединит потенциал ведущих вузов, научно-исследовательских институтов и позволит создать высокотехнологичные производства медтехники и изделий медицинского назначения.

Екатеринбург, Ольга Тарасова, Александр Погольский

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