Мишустину показали проект медкластера в Академическом

В первый день работы «Иннопрома» премьер-министр РФ Михаил Мишустин побывал в Центральной городской клинической больнице № 1. Там обсуждали в том числе строительство медкластера – этот проект будут реализовывать в Академическом, восьмом районе города (строительство ведет АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое»). Медкластер объединит потенциал ведущих вузов, научно-исследовательских институтов и позволит создать высокотехнологичные производства медтехники и изделий медицинского назначения.

Ранее сообщалось, что по решению минздрава РФ уже началась работа по формированию медико-технического задания. В медкластере появится современный радиологический центр, туда перенесут НИИ ОММ и создадут технопарк. Добавим, сегодня в 11-й раз начала работу выставка «Иннопром», тема этого года – «Гибкое производство: максимальная адаптация», главный партнер – Италия. Участвуют более 500 спикеров и экспертов, в том числе делегация ГК «Кортрос».

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

Екатеринбург. Другие новости 05.07.21

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