Мишустин поручил правительству РФ оказать содействие в строительстве медкластера в Академическом

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин после рабочего визита в Екатеринбург дал министерствам ряд поручений, многие из которых касаются проектирования и строительства медицинского кластера в Академическом районе.

Как сообщает пресс-служба правительства РФ, Михаил Мишустин, ознакомившись с проектом кластера, поручил Минфину, Минздраву и Минэкономразвития предусмотреть в федеральном бюджете до 7,5 млрд рублей на его проектирование и строительство.

Кроме того, Минздраву поручено заключить с областными властями соглашение о проектировании и строительстве НИИ охраны материнства, который также станет участником кластера. Это следует сделать до 1 октября. Под реализацию проекта кластера в федеральную собственность будет передан участок земли площадью 5,5 га.

Напомним, 5 июля, в первый день работы «Иннопрома», Михаил Мишустин побывал в центральной городской клинической больнице №1, где и обсуждалось строительство медкластера. Этот проект будет реализован в Академическом, восьмом районе города (строительство ведет АО «Специализированный застройщик «РСГ-Академическое»). Медкластер объединит потенциал ведущих вузов, научно-исследовательских институтов и позволит создать высокотехнологичные производства медтехники и изделий медицинского назначения. Ежегодно в нём будут получать лечение около 20 тысяч пациентов.

Также после визита в Екатеринбург Михаил Мишустин поручил Минздраву и Минфину до 13 августа подготовить проект решения правительства о выделении 70 млн рублей на дооснащение ЦГКБ №1 Екатеринбурга и о выделении 230 млн рублей на покупку оборудования для областной детской клинической больницы.

Москва, Екатеринбург, Евгения Вирачева

Москва, Екатеринбург. Другие новости 22.07.21

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