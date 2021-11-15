В бюджет Свердловской области включили траты на строительство нового здания НИИ ОММ

Свердловская область нашла деньги на строительство и проектирование нового здания Уральского научно-исследовательского института охраны материнства и младенчества в Екатеринбурге. Судя по проекту бюджета на следующий год и плановый период 2023-2024 годов, работы однозначно начнутся в следующем году – предлагается выделить 250 миллионов рублей. В следующие два года казна на эти цели направит по 2 млрд 125 миллионов рублей. Деньги выделяются как субсидия федеральному бюджету.

Новое здание НИИ ОММ, о котором говорят уже несколько лет, будет построено в Академическом. Первая версия проектной документации уже готова, это будет не просто помещение для исследовательского центра и роддома, а огромный современный медицинский центр, построенный с использованием новейших технологий.

Оно станет частью медкластера, под который отдадут 5,5 га земли. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин после рабочего визита в Екатеринбург в июле этого года поручил найти в федеральном бюджете 7,5 миллиарда на строительство медкластера.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 15.11.21

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