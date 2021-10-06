Строительство нового здания НИИ ОММ в Академическом начнется в 2022 году

Генеральный директор группы компаний «КОРТРОС» Станислав Киселев рассказал, что вопрос с началом строительства Института Охраны материнства и младенчества в Академическом решен. Площадку начнут осваивать уже в следующем году. Об этом рассказали во время визита на выставку полпреда президента РФ в УрФО Владимира Якушева, губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и двух заместителей министра строительства и ЖКХ РФ, прилетевших в Екатеринбург, – Никиты Стасишина и Сергея Музыченко.

«Первая версия проектной документации была подготовлена, в нее внесены медико-технические замечания. Сейчас ведется доработка документации. И в следующем году мы начнем строительство НИИ ОММ», – рассказал на стенде ГК «КОРТРОС» Станислав Киселев. По его словам, это будет не просто новое здание исследовательского центра и роддома, а огромный современный медицинский центр, построенный по последним технологиям. Медицинский кампус в Академическом начнут строить в текущем 2021 году. Его планируют предоставить под нужды Универсиады. От планов по переносу главного корпуса Уральского медицинского университета в Академический тоже не отказались. Место под него обозначено на карте района, но точные сроки пока не определены.

Также напомним, что Председатель правительства РФ Михаил Мишустин, ознакомившись с проектом медкластера во время визита в Екатеринбург, поручил Минфину, Минздраву и Минэкономразвития предусмотреть в федеральном бюджете до 7,5 млрд рублей на его проектирование и строительство.

Екатеринбург, Ольга Тарасова, Семен Саливанчук

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