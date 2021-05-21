В Академическом определились с планами по строительству медкластера и здания администрации (ФОТО)

Строительство здания администрации восьмого района Екатеринбурга, Академического, начнется в этом году. Строить здание будет «РСГ-Академическое», а администрация потом выкупит его часть, деньги будут запланированы в бюджете на 2023 год. Об этом сегодня рассказал глава города Алексей Орлов после того, как на месте обсудил перспективы развития района с застройщиком и депутатами. В новом районе также должны появиться представительства федеральных органов власти – пока обсуждается только то, что у полиции будет свое здание. Суды и прочие госструктуры, вероятно, будут арендовать помещения. Депутат Михаил Матвеев предложил заложить камень в основание будущего здания в День города, мэр обещал подумать.

Кроме того, наконец сдвинулся с мертвой точки вопрос по медкластеру. «Можно с осторожным оптимизмом говорить, что лед тронулся по медицинскому кластеру. Сегодня по решению минздрава России формируется медико-техническое задание, а это первый шаг, чтобы данное мероприятие попало в федеральную целевую программу», – сообщил Орлов. В планах – строительство современного радиологического центра, перенос НИИ ОММ, создание технопарка.

Кроме того, в Академическом строятся два объекта Универсиады – Академия тенниса и Дворец дзюдо. Первый уже функционирует, это будет резервная площадка студенческих игр, Дворец дзюдо еще в процессе строительства, его должны сдать к 2023 году и власти рассчитывают, что посмотреть на него приедет президент. Однако в самом Академическом не только эти объекты считают важными для развития спорта. «Спортивные объекты – это не только те большие объекты, которые мы строим, это в первую очередь спортплощадки во дворах, возможность каждого гражданина заняться тем видом спорта, который ему нравится, саморазвитием. Сегодня обсуждалась Академия детского творчества, где будут и спортивные и творческие направления. И мы попросили включить ее в губернаторскую программу», – рассказал президент ГК «Кортрос» Вениамин Голубицкий. Он также отметил значимость того, что район получит федеральное финансирование на благоустройство Преображенского парка.

Алексей Орлов в свою очередь попросил проголосовать за него всех жителей города, а не только тех, кто находится в Академическом, Мичуринском, Широкой речке – для федерального правительства играет значение общая заинтересованность города. И если сейчас за Преображенский парк из Екатеринбурга поступит очень много голосов, то в будущем будут выше шансы, что финансирование смогут получить другие парки в городе.

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Александр Саливанчук, Антон Отман

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