Строительство НИИ ОММ в Академическом поддержали в Совете Федераций

В Совете федерации в рамках Дней Свердловской области были презентованы новейшие разработки, высокотехнологичные и социально значимые проекты региона. В том числе сенаторам был представлен проект нового здания для Уральского научно-исследовательского института охраны материнства и младенчества (НИИ ОММ).

«Для создания системы полного научно-производственного цикла институту необходим комплекс зданий площадью 35,3 тыс. кв. метров. Под его строительство в Академическом районе Екатеринбурга выделен необходимый земельный участок в 5,5 га, созданы инженерная, транспортная и социальная инфраструктура», – рассказала в Совфеде спикер свердловского заксобрания Людмила Бабушкина.

В дальнейшем на базе НИИ ОММ и при участии других медучреждений региона – ОКБ №1, Свердловского онкодиспансера, Уральского медуниверситета – будет создан медицинский инновационный кластер «Академический». Там будут обучать и готовить кадры, проводить научные исследования, внедрять результаты исследований в клиническую практику, выпускать медпродукцию. Для участников кластера будут построены здания и необходимая инфраструктура.

«НИИ ОММ – одно из лучших медучреждений страны по своему профилю. Делаем всё от нас зависящее, чтобы институт стал важной частью медицинского кластера, в рамках которого также, в частности, запланировано строительство учебных корпусов для медуниверситета», – отметил член совета директоров АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС»), депутат свердловского Заксобрания Виктор Маслаков.

Сенаторы одобрили проект и его финансирование из федерального бюджета. «Поддерживаю идею строительства комплекса зданий НИИ ОММ, потому что именно в Свердловской области есть интереснейший опыт, практика, кадры, позволяющие развивать современные медицинские технологии в этой сфере», – заявила Валентина Матвиенко. Строительство зданий для НИИ ОММ в Академе предложено включить в проект бюджета на 2026 и плановые 2027-28 годы.

Екатеринбург, Таисья Исупова

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