Президент РАН: «В Академическом формируется интересный научный кластер, который может вырасти в академгородок» (ФОТО)

Президент Российской академии наук Александр Сергеев оценил проект медкластера и наукограда, которые появятся в восьмом районе Екатеринбурга. «В Академическом районе формируется интересный кластер, где есть реальные предпосылки для того, чтобы он развивался как научный академгородок», – отметил Сергеев. Руководитель РАН и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписали соглашение о сотрудничестве, которое также может поспособствовать более успешной реализации всех задуманных планов.

Президент РАН Александр Сергеев прибыл сегодня в Екатеринбург впервые за последние годы. Он посетил Академический, где уже сейчас работают пять институтов УрО РАН. А в планах – со временем преобразовать район в настоящий наукоград: создать базу для новых научных исследований и площадки для инновационного производства. Кроме того, академик лично посмотрел на квартиры, которые в районе строят для молодых ученых.

«У нас сейчас появляется понимание того, что для более эффективной работы научных институтов, академических институтов и науки в целом необходимо осуществлять некую концентрацию умов. Актуальными стали идеи академгородков, которые были популярны в 50-е годы. И тот проект, который есть в Академическом районе Екатеринбурга, очень интересен. Это воплощение идеи 80-90-х годов о строительстве в одном месте академических учреждений и создании вокруг жилой инфраструктуры, – отметил академик Александр Сергеев. – В Академическом районе формируется интересный кластер, где есть реальные предпосылки для того, чтобы он развивался как научный академгородок. Обсуждали эти вопросы с полпредом президента в УрФО Владимиром Якушевым, губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. Идея замечательная. Екатеринбург – уже столица науки по многим направлениям. И я бы хотел понять, чем РАН может помочь в реализации всех ваших проектов».

Евгений Куйвашев и Александр Сергеев в присутствии Владимира Якушева подписали соглашение о сотрудничестве между регионом и РАН. Несмотря на годы плодотворного сотрудничества, на бумаге договоренности о дальнейшей совместной работе Свердловской области и Академии наук закреплены впервые. Документ подписан сроком на пять лет. Одно из направлений сотрудничества, отраженное в соглашении, – развитие Екатеринбурга и, в частности, района Академический, который призван стать территорией перспективного развития научной инфраструктуры.

«Для нас сотрудничество с Академией наук является одним из ключевых направлений. Без науки нет образования, а Свердловская область – крупнейший образовательный центр. Без науки нет промышленности. А мы – крупнейший промышленный центр. Сегодня мы создали Научно-образовательный центр (НОЦ) мирового уровня, и в его работе без Академии наук нам не обойтись. Кроме того, мы взяли на себя повышенные обязанности по развитию социальной сферы. Так, сегодня мы посмотрели новое жилье, которое будет передано молодым ученым», – заявил Евгений Куйвашев.

На встрече президента РАН, губернатора области с учеными всем участникам презентовали проект наукограда в Академическом. В него войдут новые корпуса и кампусы Уральского государственного медицинского университета, новое здание НИИ охраны материнства и младенчества, а также огромный научный инновационный технопарк. Гендиректор генерального застройщика Академического «РСГ-Академическое» Сергей Ланцов рассказал, что уже в марте-апреле текущего года девелопер приступит к строительству первого кампуса УГМУ. А старт строительства НИИ ОММ запланирован на 2023 год – со сдачей в 2024 году.

«В настоящее время в генеральном плане города и другой документации определена площадка в Академическом районе для размещения дополнительных учебных корпусов, площадью 60 тысяч квадратных метров и университетского кампуса площадью 30 тысяч квадратных метров. Разработано медико-техническое задание, архитектурная концепция и эскизный проект первой очереди объектов кампусов. В марте, максимум, в апреле, мы своими усилиями начнем строительство первого корпуса кампуса. Задача – построить его к 2023 году: к 300-летию города и к Универсиаде», – подчеркнул генеральный директор АО «Специализированный застройщик «РСГ-Академическое» Сергей Ланцов.

Кстати, планируется, что во время Универсиады участники соревнований будут жить в том числе в новом кампусе УГМУ.

В перспективе инновационными точками роста наукограда Академического станут уникальные научно-исследовательские институты, медицинский кластер, IT-кластер, образовательные учреждения для детей и студентов.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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