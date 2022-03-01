Участок под строительство НИИ ОММ передан в федеральную собственность

Депутаты заксобрания Свердловской области согласились на безвозмездную передачу из региональной в федеральную собственность участка земли в Академическом районе.

И.о. главы МУГИСО Сергей Зырянов пояснил, что речь идет об участке площадью 54 742 кв. м и кадастровой стоимостью 284 млн 247 тысяч рублей. Он предназначен для строительства нового комплекса зданий ФГБУ НИИ ОММ Минздрава РФ. Зырянов добавил, что земля передается в федеральную собственность в соответствии с поручением премьер-министра Михаила Мишустина.

Напомним, в июле прошлого года Михаил Мишустин побывал в Центральной городской клинической больнице № 1. Там обсуждали в том числе строительство медкластера – этот проект будут реализовывать в Академическом, восьмом районе города (строительство ведет АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое»). В медкластере появится современный радиологический центр, туда перенесут НИИ ОММ и создадут технопарк.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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