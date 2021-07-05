Как спастись от удара молнии: правила безопасности

На следующих выходных в Свердловской области вновь ожидаются грозы, и поэтому нелишним будет вспомнить, как уберечься от удара молнии.

По данным сайта МЧС России, в 2021 году в России молнии погубили шестерых, двое из них были из Екатеринбурга. На данный момент причины их гибели уточняются. Как сообщил «Новому Дню» старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга, по предварительной информации, молния могла ударить в дерево, находящееся рядом с беседкой, где погибшие прятались от грозы. Дерево срикошетило зарядом в беседку. На крыше беседки находился металлический настил, очевидно, через него и прошел электрический заряд. Так как пол во время грозы был мокрый, а двое погибших находились без обуви, препятствий между мужчинами и электрическим током не было, что и привело к смерти.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе МЧС по Свердловской области, подавляющее большинство смертельных случаев или травматизмов происходит из-за пренебрежения правилами безопасности во время грозы.

Чтобы обезопасить своих читателей, «Новый День» подготовил напоминание, как необходимо вести себя во время грозы.

Избегайте открытой местности. Молния бьет в самую высокую точку, поэтому если гроза настигла вас в поле, необходимо спрятаться в яме или канаве. Если углубление не найдено, необходимо сесть на корточки и пригнуть голову. На открытой местности нельзя прятаться за одиноко стоящими деревьями или за стогами сена. Избегайте воды. Удар молнии распространяется на 100 метров вокруг водоема, часто ударяет в берега, так как вода – отличный проводник тока. Если гроза настигла вас на рыбалке или во время отдыха у водоема, нужно уйти оттуда как можно скорее. Не пользуйтесь мобильным телефоном во время грозы. Любое магнитное поле способно привлечь разряд молнии. Если непогода застала вас на пустыре или открытой местности, немедленно выключайте телефон. Избавляйтесь от мелких металлических предметов. Цепочки, часы, ключи и другие предметы являются хорошими проводниками тока. Не вставайте во время грозы под металлические конструкции. Не раскрывайте над собой зонтик. Если вы в автомобиле, оставайтесь там. Закройте окна, выключите радио, навигатор и телефоны, не дотрагивайтесь до металлических деталей и дверных ручек. Если вы на велосипеде или мотоцикле, необходимо уложить транспорт на землю и отойти от него на 30 метров. Не подходите к проволочным заборам. Не прикасайтесь открытыми частями тела к мокрым поверхностям, так как они могут быть проводниками электрического тока.

Екатеринбург, Мария Зыкова

Екатеринбург. Другие новости 05.07.21

В Екатеринбурге готовят к сносу 25-летний недострой у цирка (ФОТО). / В уральском селе после ливней затопило единственную школу. Ее отремонтировали год назад. / На россиянах испытают китайскую вакцину от Covid-19. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»