Иннопром-2021. Кастрюли и каракуль против роботов (ФОТО, ВИДЕО)

Сегодня в Екатеринбурге начался «Иннопром». Он проходит уже в 11 раз. Сказать, что выставка совсем не меняется, было бы лукавством. Несколько лет назад директор «Формики» Антон Атрашкин (фирма занимается оргвопросами) заявил, что хотел бы, чтобы на «Иннопром» перестали приходить «пионеры и пенсионеры» – и в этом году, кажется, его желание исполнилось. Конечно, благодаря пандемии – попасть на выставку можно, только имея отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, причем свежий, не старее 24 часов. Так что праздных горожан на выставке не будет.

По этой или иной причине большинство экспонентов уходят от ярмарочных технологий завлечения – практически нигде на стендах не наливают вино, пиво или сакэ, не угощают заморскими яствами, не предлагают сделать необычное фото на память. Этим, пожалуй, новых деловых партнеров и не привлечь. Впрочем, даже для обывателей есть, на что посмотреть – на стенд Pirelli привезли Lamborghini Hurаcan, рядом – российская сборка итальянского вертолета Leonardo Helicopters, по соседству с ними на стенде Липецкой области роботы-манипуляторы для сварочного оборудования поигрывают бокалами с коньяком и красиво чокаются, рядом же – уже на стенде Пермского края – с посетителями разговаривает робот-андроид, удивительно реалистично выполненный.

Роботы с коньяком

Во втором павильоне группы зрителей собирают роботы-собаки, а на улице возле выставочника в этом году красуются не экскаваторы, а электрокары Porshe.

Кстати, на нынешнем «Иннопроме» нет ни одного кокошника, да и матрешки уже представлены только на специализированном стенде народных промыслов Минпромторга России. И все же некоторые экспоненты не совсем вписываются в общую канву выставки, где говорят о роботизации, блокчейне, искусственном интеллекте и автоматизации промышленности. Например, рядом с лекарством от коронавируса и аппаратами ИВЛ, которые представил Ростех, расположился стенд Узбекистана – представители соседнего государства привезли на выставку инноваций шубы и шапки из каракуля, обувь и детскую одежду. Рядом также оказался стенд Ульяновской области с детскими игрушками. В третьем же павильоне обнаружился стенд Крыма с косметикой и эмалированными кастрюлями. Конечно, это тоже изделия промышленности – легкой. Правда, инновациями там, кажется, и не пахнет.

Так что на втором десятке своей истории «Иннопром» все же становится полноценной деловой выставкой. Осталось дело за малым – исправить огрехи организации вроде неработающих турникетов, очередей на входе и странных требований к делегатам, спикерам и журналистам.

Екатеринбург Июль 05, Екатерина Норсеева, Семен Саливанчук

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