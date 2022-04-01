«Крипота!»: звездой туристической выставки стал робот Алекс, способный работать в отеле (ФОТО, ВИДЕО)

Робот по имени Алекс, который в будущем может заменить администраторов в отелях, стал звездой туристической выставки «Лето-2022» в Екатеринбурге. Чтобы поговорить с андроидом, сфотографироваться с ним и послушать анекдоты, выстраивались очереди.

Робот Алекс говорит с людьми

Алекса в Екатеринбург привезли из Перми. На стенде края робот приветствует посетителей, рассказывает о выставке и готов отвечать на вопросы. Еще Алекс умеет показывать сердечко, рассказывать анекдоты и реагировать на эмоции человека.

«Это робот-администратор. На туристическую выставку мы привезли его, чтобы показать, что такой может работать, например, на ресепшн в отеле, – рассказали представители пермского стенда. – Он может отвечать на вопросы, сообщать справочную информацию. Но на сегодняшних дней таких кейсов не было. Алекс пока не работал в гостиницах».

Весь день к Алексу выстраивались самые большие очереди. Посетители фотографировались с андроидом, просили рассказать анекдот, записывали видео.

Добавим, что Алекс внешне очень похож на робота, которого в Екатеринбурге презентовали на «Иннопроме-2021». Его двойник тоже привлек повышенное внимание публики. А еще раньше восторг у любителей технических новинок вызвал робот-попрошайка на балу роботов.

Робот-попрошайка

Екатеринбург, Ольга Тарасова, Дмитрий Бутаков

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