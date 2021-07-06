Стала известна цель приезда главы минстроя РФ в Екатеринбург

Сегодня министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин станет почетным участником церемонии закладки первой шпалы для строительства трамвайной ветки от Академического в центр города.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава Екатеринбурга Алексей Орлов на пленарной сессии трека «Технологии для городов» в рамках выставки «Иннопром». Кроме того, Орлов заявил, что осенью будет пущен трамвай до Верхней Пышмы. Также глава города сообщил, что в транспортной системе Екатеринбурга будет увеличена роль городских электричек. «В первую очередь надо посмотреть железнодорожную инфраструктуру. Сортировочные станции выводятся за пределы города, инфраструктура не используется, и грех было бы её не использовать, чтобы интегрировать городскую электричку в систему общественного транспорта», – сказал глава города. Как уже писал «Новый День», ранее городскими властями обсуждалось, что поезд должен захватить участки Новокольцовский – «Сима-Ленд» – Солнечный – Академический-1 – Академический-2 – Широкореченский – Московский – Верх-Исетский.

Напомним, строительство трамвайной линии в Академический начнется уже в этом году. На первом этапе будет построен участок от улицы академика Парина до существующего трамвайного кольца в районе 40-й больницы на улице Волгоградской. Стоимость реализации проекта – 2,8 млрд рублей. Трамвайная ветка будет обособлена.

Екатеринбург, Ольга Тарасова, Евгения Вирачева

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