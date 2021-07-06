Физик из УрФУ стал чемпионом мира по подводному спорту

На днях 19-летний студент Уральского Федерального университета стал чемпионом мира по подводному спорту. Степан Воробьев – студент физико-технического института УрФУ стал чемпионом мира в дисциплине апноэ (заплыв с задержкой дыхания) на соревнованиях в Белграде. Помимо этого Степан стал лучшим в скоростном апноэ и проплыл стометровку за 31,19 секунды, установив тем самым новый российский рекорд.

Сейчас Степан находится на своем втором чемпионате мира в Томске, он будет выступать в такой дисциплине подводного спорта, как плавание в ластах, и рассчитывает на положительный результат. «С самого детства я занимаюсь плаванием, – рассказал Степан корреспонденту «Нового Дня». – Полностью спортивный режим с тренировками по два раза в день я соблюдаю уже в течение пяти лет. Я многократный победитель отборочных соревнований на чемпионат России и мира, а также мы с нашей эстафетной командой являемся призерами финала кубка мира по подводному спорту». В планах у Степана – попасть на XI Всемирные игры в Америке в 2022 году – аналог Олимпийских игр. «Для меня спорт – это не карьера и не хобби, это образ жизни», – рассказал Степан «Новому Дню».

Фото Степана Воробьева.

Екатеринбург, Мария Зыкова

Екатеринбург. Другие новости 06.07.21

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