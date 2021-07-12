«Под водой и в ластах» – два студента из Екатеринбурга стали чемпионами мира

Студенты Уральского федерального университета стали чемпионами мира по плаванию в ластах на соревнованиях в Томске.

Ранее «Новый День» сообщал, что спортсмен Степан Воробьев после победы в Белграде поехал на чемпионат мира в Томск. На днях стало известно, что Воробьев и его товарищ Александр Худышкин завоевали титулы чемпионов в составе мужской сборной.

Степан Воробьев стал двукратным чемпионом мира и трехкратным бронзовым призером на своем втором в жизни ЧМ. Для Александра Худышкина – студента гуманитарного института УрФУ мировой чемпионат в Томске был первым.

«С первого дня чемпионата все пошло не по плану, – сообщил корреспонденту «Нового Дня» Худышкин. – К примеру, в утренних заплывах на дистанции 400 метров я финишировал девятым, а в вечерний финал, где распределяются медали, попадают первые 8 человек. Это меня очень расстроило. Во второй день на дистанции 200 метров в ластах я стал одиннадцатым, но эту неудачу перенес значительно легче. А на третий день в составе эстафеты сборной Федерации подводного спорта России я стал чемпионом мира».

Александр занимается плаванием уже 12 лет, за это время он побывал на различных этапах кубка мира, чемпионатах России и Европы.

«Спорт для меня – больше, чем просто хобби, – рассказал Александр «Новому Дню». – Дальше планирую развиваться и улучшать результаты, чтобы завоевать личную золотую медаль на чемпионате мира».

Екатеринбург, Мария Зыкова

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