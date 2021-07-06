В Свердловской области от коронавируса привились 15,7% жителей

Вакцинация свердловчан от Covid-19 по-прежнему продвигается медленными темпами. Как сообщили «Новому Дню» в региональном оперштабе, на 5 июля первым компонентом привились 676 263 человека. Полностью завершили курс вакцинации 504 тысячи жителей.

Согласно этим данным, за минувшую неделю прививку от коронавируса поставили 57,5 тысяч свердловчан. Вакцинация проходит в поликлиниках и торговых центрах, но в последние две недели уральцы сталкиваются с нехваткой первого компонента «Спутника V». Из-за этого около прививочных кабинетов образуются многочасовые очереди. Губернатор Евгений Куйвашев сообщал в Instagram, что на этой неделе регион получил 45 тысяч доз вакцины «Спутник V». Однако даже с учетом этих поставок процент вакцинированных жителей в области лишь ненамного превысил 15%.

В оперштабе «Новому Дню» не уточнили, сколько на данный момент свердловчан стоят в листе ожидания на прививку от коронавируса. Напомним, власти ставят задачу привить 60% населения региона к сентябрю.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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