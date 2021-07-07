Вакцины в Екатеринбурге нет: в поликлиниках не ставят, в ТЦ очереди начинаются с 6 утра (ФОТО)

В Екатеринбурге в очередной раз закончился первый компонент вакцины от коронавируса. Желающие обезопасить себя от заболевания не могут это сделать: в поликлиниках вакцины нет, записывают на 2-3 недели вперед. В торговых центрах, где действуют мобильные пункты, начали выстраиваться огромные очереди. В некоторые люди приходят к шести утра, записываются в список, чтобы затем в 10 быть первыми. Первого компонента остались считанные десятки доз.

Как рассказала «Новому Дню» жительница Екатеринбурга Ольга, она уже две недели ждет приглашения на вакцинацию от ЦГБ №7. «Записалась через «Госуслуги», но никаких уведомлений сначала вообще не было. Вчера пришло сообщение, что я поставлена в лист ожидания. Жду дальше. Прошло уже две недели. В торговый центр я ехать не хочу, потому что у меня нет времени стоять в очередях часами», – говорит Ольга.

«Новый День» попытался дозвониться до колл-центров больниц №2, 6, 7 и 24, но оперативно это сделать не получилось: линии медучреждений перегружены и идет либо сброс звонка, либо вообще не проходят гудки.

В мобильных пунктах вакцинации действительно огромные очереди. Причем не факт, что отстояв несколько часов, вы получите вакцину. Как рассказал «Новому Дню» екатеринбуржец Максим, он сегодня поехал ставить прививку в ТЦ «Парк Хаус». Но уже к открытию мобильного пункта – к 10 утра – там была огромная очередь. «Медсестра вышла и сразу объявила, чтобы не ждали. Первого компонента осталось только 30 доз. Ставят только тем, у кого повторная вакцинация, – рассказал мужчина. – Причем, по словам людей, которые стоят в очереди первыми, в последние дни в этом ТЦ появилась практика: люди приходят к 6 утра, записываются на листочек на закрытой двери. И возвращаются к 10».

«Новый День» отправлял запрос в региональный оперштаб о наличии вакцины еще в конце минувшей недели, но ответа нет до сих пор.

Официально губернатор Евгений Куйвашев сообщал о поступлении 31 тысячи доз 3 июля. До этого партия была еще меньше – 12 тысяч доз. Ранее областные власти говорили, что в день вакцинируется порядка 10 тысяч человек. Можно предположить, что сейчас запасы вакцины уже закончились. Когда будут следующие поставки, не известно.

В это же время заболеваемость коронавирусом в Свердловской области продолжает расти. В день выявляется более 300 новых случаев, умирает более 10 человек. В тяжелом состоянии находятся более 500 пациентов больниц, из них половина – на ИВЛ.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Екатеринбург. Другие новости 07.07.21

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