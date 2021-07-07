За два месяца работы муниципальный эвакуатор забрал с улиц 28 автомобилей

В Екатеринбурге работа по эвакуации машин нарушителей, которая и так почти не велась, прекратилась практически полностью. Два месяца назад полномочия по эвакуации передали ЕМУП «СМЭП Екатеринбурга». С 30 апреля по 2 июля с улиц было эвакуировано 28 автомобилей, припаркованных с нарушениями ПДД. Об этом «Новому Дню» рассказали в муниципальном предприятии.

Уточнить, сколько автомобилей эвакуировалось в марте и феврале, выяснить не представляется возможным: у «СМЭП Екатеринбурга» таких данных нет, в УГИБДД по Екатеринбургу сообщили, что статистику по эвакуации они не ведут. Но для сравнения. В апреле 2020 года, когда шли «путинские» нерабочие дни и большинство людей не выходили на работу, в день с улиц эвакуировали по 5-8 транспортных средств. До карантина вывозили по 30-50 нарушителей в день. А до того, как в городе начались проблемы с эвакуацией – по 200 машин в день. Теперь же, получается, в среднем с улиц убирают по одной машине в два дня.

Вопрос об эвакуации машин в Екатеринбурге не могут решить второй год. Первоначально проблемы было две. Во-первых, было неясно, по какому принципу распределять заказы на эвакуацию между всеми компаниями, которые есть на рынке. Мэрия «изящно» решила вопрос, передав эти функции своему муниципальному предприятию. Во-вторых, эвакуацию могут проводить только в присутствии сотрудника ГИБДД. Раньше этим занимались до двух десятков человек, число сотрудников постепенно сокращали, год назад этим занимался один человек.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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