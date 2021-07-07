Активнее всего в местные думы выдвигаются жители Белоярки и Талицы

Выдвижение кандидатов на выборы депутатов в муниципальные думы Свердловской области пока идет без особой спешки. Как сообщили «Новому Дню» в областном избиркоме, на сегодняшний день выдвинулись 32 кандидата в 18 муниципалитетах. Всего в сентябре будет разыграно 569 мандатов в 35 местных думах.

Самые активные на сегодня – Белоярский городской округ и Талица, там выдвинулись по 6 кандидатов. Только в Белоярском все они – самовыдвиженцы, а в Талице – представители «Единой России». По два кандидата выдвинулись в Березовском, Алапаевском районе, Верхнем Тагиле, Заречном. По одному – в Артях, Ачите, Байкаловском районе, Каменском городском округе, Камышлове, Таборах, Тугулыме, Шале, Свободном, Нижней Салде и Унже-Павинском сельском поселении. Все они – самовыдвиженцы, кроме последнего (он единоросс).

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 07.07.21

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