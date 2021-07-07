На месте недостроя «Дели» появится гастрорынок с парковкой

На месте недостроенной гостиницы «Дели», которую вот-вот начнут разбирать, может появиться интересный проект: гастрорынок с парковкой. Как уже сообщал «Новый День», ранее представители компании «Ледовая арена» (собственники объекта) сообщали, что после сноса «Дели» там будет парковка. Сегодня глава города Алексей Орлов заявил порталу e1.ru , что там «будет такой формат, как гастрорынок, удобный для жителей, какая-то ресторанная зона с фуд-кортом. Сейчас формат обсуждается».

Генеральный директор АО «Ледовая арена» Данил Крицкий не стал опровергать слова градоначальника. Он сообщил «Новому Дню», что на участке планируется совместить и то, и другое.

Как ранее сообщал «новый День», сейчас идет подготовка к демонтажу недостроенной гостиницы «Дели», расположенной возле цирка. Напомним, у объекта – долгая история. Она началась в 1995 году, когда гостиницу в центре города взялась строить российско-индийская компания. Через пару лет индийцы охладели к проекту, а компания была ликвидирована. Хозяин объекта сменился. Последние несколько лет собственником был гендиректор ТДЦ «Мегаполис» Сергей Флеганов, который обещал достроить заброшку, но этого не случилось.

К ЧМ-2018 здание скрыли от глаз гостей города баннером. Летом 2019 года звучало предложение построить на месте недостроя храм святой Екатерины. Но собственник, по словам тогдашнего мэра Александра Высокинского, запросил за объект 1 млрд рублей. Город посчитал цену чрезмерной. В конце концов в декабре 2020 года недострой за 240 млн рублей купило АО «Ледовая арена».

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 07.07.21

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