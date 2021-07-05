В Екатеринбурге готовят к сносу 25-летний недострой у цирка (ФОТО)

В Екатеринбурге начали подготовку к сносу недостроенной гостиницы «Дели», расположенную возле цирка и строящейся ледовой арены.

Директор АО «Ледовая арена» Данил Крицкий рассказал, что обследование выявило неработоспособность значительной части конструкций объекта, поэтому принято решение о демонтаже его надземной части.

Как уже сообщал «Новый День», у объекта – долгая история. Она началась в 1995 году, когда гостиницу в центре города взялась строить российско-индийская компания. Через пару лет индийцы охладели к проекту, а компания была ликвидирована. Хозяин объекта сменился. Последние несколько лет собственником был гендиректор ТДЦ «Мегаполис» Сергей Флеганов, который обещал достроить заброшку, но этого не случилось.

К ЧМ-2018 здание скрыли от глаз гостей города баннером. Летом 2019 года звучало предложение построить на месте недостроя храм святой Екатерины. Но собственник, по словам тогдашнего мэра Александра Высокинского, запросил за объект 1 млрд рублей. Город посчитал цену чрезмерной.

В конце концов в декабре 2020 года недострой за 240 млн рублей купило АО «Ледовая арена» – совместное предприятие областного правительства и холдинга УГМК. Участок под «Дели» войдет в единый комплекс «Ледовая арена – цирк».

Екатеринбург, Евгения Вирачева, Александр Погольский

Екатеринбург. Другие новости 05.07.21

В уральском селе после ливней затопило единственную школу. Ее отремонтировали год назад. / На россиянах испытают китайскую вакцину от Covid-19. / Верхнюю и Нижнюю Салду подтопило после дождей. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»