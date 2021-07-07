«Уральские авиалинии» открывают прямые рейсы в Болгарию

Авиакомпания «Уральские авиалинии» открывает прямые рейсы из Екатеринбурга в курортный город Бургас. С 25 июля улететь в Болгарию можно будет по воскресеньям, продажа билетов уже открылась. Время вылета рейса U6-835 Екатеринбург – Бургас 15:00. Обратно самолет возвращается из Бургаса на Урал в 18:05.

В пресс-службе авиакомпании уточнили, что на рейсы в Болгарию допускаются определённые категории пассажиров, в том числе граждане, у которых есть вид на жительство в этой стране. Вернуться в Россию смогут граждане, имеющие основание на въезд по постановлению правительства РФ № 635. Подробную информацию о правилах въезда в страны дальнего зарубежья можно прочитать на сайте «Уральских авиалиний».

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 07.07.21

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