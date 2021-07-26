Из Екатеринбурга возобновились рейсы в Болгарию, но пока лишь на один курорт

Из Кольцово вылетел первый после длительного перерыва самолет в Бургас. Рейсы в Болгарию будут выполняться один раз в неделю, по воскресеньям. Решение о полетах в Варну пока не принято.

Как сообщает пресс-служба Кольцово, первый рейс в Бургас авиакомпании «Уральские авиалинии» успешно вылетел в минувшее воскресенье. Далее полеты будут осуществляться раз в неделю: из Екатеринбурга вылет в 14:45, прибытие в Бургас в 17:15. Продолжительность полета – 4,5 часа.

Как ранее писал «Новый День», оперштаб России конце июня согласовал вылеты из Екатеринбурга не только в Бургас, но и в Варну. Представители туристического бизнеса говорили, что на это направление заглядываются как российские туроператоры, так и болгарские перевозчики. Однако пока запуска вылетов в Варну не произошло. Президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев объяснял это тем, что сезон в Болгарии скоро подойдет к концу, и вылеты в Варну могут быть экономически нецелесообразны.

«Открытие Болгарии для екатеринбуржцев ожидаемо и чрезвычайно важно, потому что у многих граждан любовь к этому направлению. Некоторые еще с советского периода привыкли проводить там отпуск. У многих уральцев есть объекты недвижимости в Болгарии, а путешествовать через третьи страны сложно, нецелесообразно», – комментировал ранее Михаил Мальцев.

При въезде в Болгарию отрицательный ПЦР-тест обязателен для всех жителей России, в том числе – для привитых. В остальном сложностей возникнуть не должно. Авиасообщение со страной открыто официально, визы в Екатеринбурге оформляют еще с мая.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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