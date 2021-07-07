Рейсов в Варну из Екатеринбурга пока не будет

Из Екатеринбурга туристические компании ожидали запуска рейсов в Бургас и Варну, но пока что согласован перелет лишь по первому направлению. По словам президента Уральской ассоциации туризма Михаила Мальцева, в Варну открывать вылеты нужно было чуть раньше. Сейчас, когда сезон уже в разгаре, это может быть экономически нецелесообразно.

Как писал сегодня «Новый День», «Уральские авиалинии» с 25 июля начнут выполнять прямой рейс в болгарский Бургас. Вылеты будут происходить всего один раз в неделю – по воскресеньям. При этом оперштаб еще в конце июня согласовал вылеты из Екатеринбурга не только в Бургас, но и в Варну. И ранее представители туристического бизнеса говорили, что на это направление заглядываются как российские туроператоры, так и болгарские перевозчики. Однако пока запуска вылетов в Варну не произошло.

«Есть ли потенциал по Болгарии для других авиакомпаний? Я считаю, что да. Рынку необходимо прямое сообщение с Варной, и такие переговоры велись с болгарской авиакомпанией. Чартер можно поставить, но сегодня против нас одно обстоятельство: из-за эпидемиологической ситуации мы пропустили старт сезона. Сезон в Болгарии не слишком продолжительный. Стартовать нужно было не позже 15 июня. Теперь же это экономически рискованно. Но шанс, что это произойдет в каком-то виде, по-прежнему сохраняется», – рассказал президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.

В целом же рынок позитивно воспринимает новость об открытии еще одного зарубежного направления с прямым вылетом из Екатеринбурга. Тем более актуально это будет для держателей недвижимости в Болгарии, а таких на Урале немало.

«Открытие Болгарии для екатеринбуржцев ожидаемо и чрезвычайно важно, потому что у многих граждан любовь к этому направлению. Некоторые еще с советского периода привыкли проводить там отпуск. У многих уральцев есть объекты недвижимости в Болгарии, а путешествовать через третьи страны сложно, нецелесообразно», – прокомментировал Михаил Мальцев.

В то же время Болгария с завтрашнего дня ужесточает требования для въезда россиян в страну. Ранее привитые вакциной «Спутник V» могли не сдавать тесты на коронавирус. Но с 8 июля отрицательный ПЦР-тест обязателен для всех жителей России, которые намереваются приехать в Болгарию. В остальном сложностей возникнуть не должно. Авиасообщение со страной открыто официально, визы в Екатеринбурге оформляют еще с мая.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 07.07.21

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