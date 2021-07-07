Вице-губернатор Креков: «Ревакцинацию от Covid-19 надо проводить раз в полгода»

Вице-губернатор Павел Креков сообщил, что ситуация с распространением коронавируса в Свердловской области заметно ухудшилось. По словам чиновника, тем жителям, которые успели привиться зимой, нужно пройти повторную вакцинацию. Только в таком случае можно обеспечить коллективный иммунитет.

«Возросло число больных в реанимационных отделениях, в том числе на инвазивной вентиляции легких. Обновленные штаммы коронавируса более контагиозны, то есть быстрее распространяются. Это требует более серьезной коллективной и индивидуальной защиты. Количество антител [переболевших или вакцинированных] может составлять 8 единиц по одним измерениям, или 800 единиц по другим измерениям. Если ниже этого уровня – надо ревакцинироваться, но вообще вакцинироваться надо раз в полгода», – заявил Креков.

По его словам, пациенты, тяжело болеющие коронавирусом, помолодели. При этом свердловчане старше 60 лет болеют меньше, а именно среди этой группы процент вакцинированных был самый большой.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Светлана Загороднева

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