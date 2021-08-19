Повторную вакцинацию от коронавируса проходят 400 человек в день

В Свердловской области увеличивается количество тех, кто проходит повторный курс вакцинации от коронавируса: сейчас медики повторно прививают по 400 человек в день, в дальнейшем их число будет расти. Недостатка в вакцинах сейчас нет, с учетом ближайших поставок в регионе будет более 250 тысяч доз.

Еще месяц назад в Свердловской области не было даже регламента для повторной вакцинации, которая необходима привитым более полугода назад. Но сейчас, когда поставки «Спутника Лайт» стали массовыми и регулярными, все больше людей прививаются от коронавируса «по второму кругу». По словам заместителя губернатора Свердловской области Павла Крекова, в день повторную вакцинацию проходят около 400 человек.

«Это не очень большие темпы. Связано это с тем, что сейчас перед нами стоит главная задача – первичная вакцинация», – добавил Креков. Но постепенно темпы повторной вакцинации будут нарастать.

Всего в Свердловской области первый компонент вакцины получили более 1,1 миллиона человек, оба компонента – более 800 тысяч. Сейчас в наличии есть 140 тысяч доз вакцины, а в ближайшие два дня регион получит еще 30 тысяч доз «Спутника V» и 100 тысяч – «Спутника Лайт».

«Мы предполгаем увеличить количество пунктов вакцинации. Рассчитываем, что с выходом на учебу студентов-медиков, которые помогают [в прививочной кампании] это станет возможным. И очереди на вакцинацию исчезнут», – отметил сегодня на брифинге Павел Креков.

Как ранее рассказывал главный эпидемиолог Екатеринбурга Александр Харитонов, на повторную вакцинацию от коронавируса можно записаться одним из привычных способов, через сайт госуслуг, по телефону 122, либо в поликлинике. В единой системе врачи сами увидят, что человек ранее был привит, и поставят его в очередь на повторный курс. Сделать это необходимо тем, кто впервые прививался от коронавируса более полугода назад.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 19.08.21

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