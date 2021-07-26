На Урале готовят приказ о ревакцинации – для привитых больше полугода назад

В Свердловской области еще нет документа, который регламентировал бы проведение ревакцинации от коронавируса для тех, кто поставил второй компонент прививки больше 6 месяцев назад. Таких людей пока немного, однако с сентября их число начнет заметно расти. «Регламент проведения ревакцинации в Свердловской области в настоящее время находится в стадии разработки. Системно эта работа сможет стартовать, как только в регион поступит вакцина «Спутник Лайт», – сообщили «Новому Дню» в оперативном штабе Свердловской области.

Пока неясно, будут ли в документе прописаны приоритетные группы для ревакцинации – например, работники системы здравоохранения или образования. Сами медики, привившиеся еще зимой, говорят, что собираются в начале осени снова пройти всю процедуру. «Даже если не будет «Спутника Лайт», привьюсь обычным «Спутником», – сообщил «Новому Дню» екатеринбургский врач Александр.

Ситуация осложняется тем, что если в сентябре начнут прививаться люди, у кого с момента постановки второго компонента прошло полгода, препарата может не хватить тем, кто еще ни разу не вакцинировался от коронавируса. Многие скептики откладывали это как раз на осень, а кроме того, президент России Владимир Путин поручал достичь 60% вакцинации населения к сентябрю. Пока в Свердловской области привито около 30% от запланированного количества.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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