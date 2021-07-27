В Екатеринбург поступил «Спутник Лайт» для повторной вакцинации

Сегодня в Екатеринбург поступило более 14 тысяч доз вакцины «Спутник Лайт», которую рекомендуют ставить прежде всего тем, кто переболел коронавирусом или уже был привит более полугода назад. Прежде всего, прививки будут делать врачам и учителям, с которых как раз начиналась кампания на Среднем Урале.

«Вакцинация продолжается достаточно активно. Мы достигли в Екатеринбурге по первому компоненту 26% охват, думаю, что к вечеру будет 28%. По второму компоненту охват взрослого населения – 19% (напомним, привито должны не менее 60%, – прим. ред.), – рассказал главный эпидемиолог города Александр Хариотонов. – Вакцины достаточно, она поступает ритмично. Получили в субботу 45 тысяч доз «Спутника V», и сегодня идет получение «Спутника Лайт» – чуть более 14 тысяч, которые распределят по медучреждениям и с завтрашнего дня будет использоваться для вакцинации».

Харитонов уточнил, что «Спутник Лайт» рекомендовано использовать прежде всего для повторной вакцинации тех, кто поставил прививку более 6 месяцев назад, а также для вакцинации давно переболевших. Вакцина пятидозная: одной ампулы после вскрытия хватает на пять человек, хранить ее в открытом виде нельзя. Поэтому пока прививать «Спутником Лайт» будут в организованных коллективах.

«В первую очередь – среди медицинских работников и работников образования. Потому что скоро первое сентября, детей мы пока прививать не можем, и нужно чтобы были привиты все учителя», – добавил заместитель главного врача городского Центра медицинской профилактики Александр Харитонов.

При этом остальные граждане, привитые более полугода назад, тоже теоретически могут записаться на повторную вакцинацию. Сделать это можно через «Госуслуги», либо в поликлинике. Но когда человека пригласят на прививку, неизвестно: поскольку в реестре есть отметка о том, что он прививался ранее, это может быть не скоро.

Александр Харитонов признал, что существует проблема с очередью на прививку даже среди тех, кто хочет поставить ее впервые. Если записываться через «Госуслуги» или поликлинику, приглашения можно ждать несколько недель. Главный эпидемиолог объяснил это большим ажиотажем, а также занятостью врачей, которые сегодня должны не только обслуживать прививочную кампанию, но и заниматься лечением уже заболевших коронавирусом.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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