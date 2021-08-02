В Свердловскую область поступила крупная партия вакцины «Спутник Лайт»

В Свердловскую область сегодня поступило 67 300 доз вакцины «Спутник Лайт». По словам губернатора Евгения Куйвашева, её будут ставить и тем, кто уже привит, и тем, кто ранее не вакцинировался.

«В ближайшие дни вакцина поступит в больницы по всему региону», – написал губернатор в своём инстаграме.

«Спутник Лайт» отличается от остальных вакцин тем, что достаточно одной инъекции. Ранее главный эпидемиодог Екатеринбурга Александр Харитонов говорил, что преимущественно её рекомендовано ставить тем, кто переболели или привились полгода назад. Но Евгений Куйвашев уверяет, что вакцина будет доступна всем. В том числе её будут ставить в торговых центрах.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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