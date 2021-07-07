Советник президента: «В нежелании людей делать прививку от ковида виноваты власти»

Советник президента Российской Федерации и председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев никогда не слышал о «ковидных правах», предложенных Татьяной Москальковой, и считает, что волнения общественности из-за вакцинации – результат ошибки властей. Сегодня на форуме «Иннопром» Валерий Фадеев в интервью «Новому Дню» высказал свою позицию относительно ковидных мер и вакцинации населения.

«Жалоб, связанных с вакцинацией, много, однако я считаю их результатом неправильного действия властей, – сообщил Фадеев корреспонденту «Нового Дня». – Людям не дали четких инструкций, кому нужно вакцинироваться, а кому нет». Как пояснил Фадеев, население не против вакцинации, оно против неопределённости: «Сначала говорят, что вакцинироваться должны все. У людей вопрос: а если болел? А если болел, давай справку и не прививайся. А если справки нет, а антитела есть? А тогда мы не знаем – говорят власти. Вот и получается, что людям проще быть против прививки, чтобы не вступать в неизвестность. Причина того – отсутствие единой системы для всех, так как нюансов много».

По мнению Фадеева, преподавателю с антителами нужно разрешить преподавать, а студенту с антителами – разрешить посещать занятия, даже при отсутствии справок о болезни коронавирусом. По данным исследований, проведенных в Московском регионе, антитела были обнаружены в крови 50-60% населения, это указывает на то, что все они болели, однако справки о перенесённой болезни есть далеко не у всех.

«Исключений много, – поясняет «Новому Дню» Фадеев, – это мы поняли, когда собирались вводить так называемый «ковидный паспорт», который подразумевал обязательное наличие прививки при выезде на отдых и тому подобное. Сразу посыпались вопросы: а как же дети? А как же беременные? А если медотвод? Просто властям нужно избавиться от собственного дёрганного поведения, тогда и людям станет понятнее, тогда и доверять они начнут».

Ответил Валерий Фадеев и на вопрос кому в пандемию было хуже всего: «В разное время разным людям было плохо, но хуже всех, конечно, пенсионерам и инвалидам – тем, кому нельзя оставаться в одиночестве, а приходилось из-за режима самоизоляции и большого риска».

Екатеринбург, Мария Зыкова

Екатеринбург. Другие новости 07.07.21

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