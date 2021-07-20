Прививаться всем, кроме несовершеннолетних и иностранцев: в вузах рассказали, чего ожидать в новом учебном году

Студентов-иностранцев, не имеющих российского гражданства, не будут вакцинировать от ковида, но в общежитиях прививка обязательна для всех. Путаница и слухи об обязательной вакцинации и огромные очереди на прививку волнуют студентов свердловских вузов.

Студенты переживают, допустят ли их к занятиям без справки о пройденной вакцинации, и что делать тем, кто не может или не хочет делать прививку. «Новый День» ранее сообщал, что четких инструкций относительно прививок в России пока нет, так как в данной ситуации слишком много исключений.

«У нас много разных слухов ходит, – сообщает студент третьего курса радиотехнического факультета УрФУ Павел. – Один сказал, другой повторил, и все в панике друг другу пишут: «В универ только по QR-коду, в общежитие с прививкой, только для иностранцев и несовершеннолетних исключение. А вакцины-то нет!» Мне уже парочка знакомых такое написала, но информацию ничем не подтверждают. Но таких паникеров не много, в основном студенты предполагают, что формат обучения будет смешанным: привитые ходят на очные пары, а непривитые учатся онлайн. Система неудобная, надеюсь, что это все-таки слух».

В Уральском федеральном и в Уральском государственном педагогическом университетах «Новому Дню» официально сообщили, что пока распоряжений об отмене занятий для студентов без прививки нет. К началу учебного года будет выпущен общий приказ, где укажут всю информацию о формате учебного процесса.

Несмотря на это, в вузах ведется активная разъяснительная деятельность, пропагандирующая вакцинацию.

Как сообщили «Новому Дню» в Уральском государственном педагогическом университете, на территории учебного заведения все лето проводится выездная вакцинация студентов и преподавателей. В июне УрГПУ сотрудничал с городской больницей №23, в июле с больницей №14, сейчас университетом подана заявка в медико-санитарную часть УрФУ на проведение выездной вакцинации.

Что касается студентов Уральского федерального университета, они могут поставить прививку в медсанчасти УрФУ, однако необходимого уровня вакцинации вузу пока не достичь: желающих слишком много. По данным пресс-службы, на сегодняшний день в университете вакцинировано 584 студента и 2893 сотрудника.

В регистратуре МСЧ УрФУ «Новому Дню» сообщили, что записавшись сегодня, прививку в лучшем случае можно поставить только в конце августа. Этим обстоятельством очень взволнованы иногородние студенты, которым для поселения в общежитие нужна прививка. Но еще больше следующий учебный год волнует первокурсников, не достигших совершеннолетия, и иностранцев, которые не имеют российского гражданства.

«У меня нет российского гражданства, однако я собиралась ставить прививку в августе, когда вернусь обратно в Екатеринбург, – поделилась с корреспондентом «Нового Дня» гражданка Казахстана и студентка третьего курса УрФУ Полина Иванова. – В деканате сказали, что вакцинируют даже без российского гражданства. Можно поставить прививку и дома, однако тогда в «Госуслугах» не будет отметки, и возникнут определенные сложности».

Тем не менее, в медсанчасти УрФУ «Новому Дню» сообщили, что иностранным студентам прививки пока не делают, хотя даже для поселения в летнее время справка о вакцинации была необходима.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе Уральского федерального университета, лица, которые прививку поставить не могут: иностранцы и несовершеннолетние, будут заселяться в общежития без вакцинации. Однако всем остальным студентам прививки для заселения нужны, такой приказ подписал ректор университета Виктор Кокшаров.

Несколько иначе обстоят дела в Уральском государственном горном университете, который, как и УрФУ, обучает иностранных студентов. В пресс-службе УГГУ «Новому Дню» рассказали, что из-за ремонта жилых корпусов, поселение вуз гарантирует только первокурсникам, иностранцам и льготникам, а прививку им поставят централизовано при заселении.

Екатеринбург, Мария Зыкова

Екатеринбург. Другие новости 20.07.21

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