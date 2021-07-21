Уральские вузы будут переводить непривитых студентов на дистант

В Свердловской области будут прививать иностранных студентов, которые проходят обучение в уральских вузах. Решение об этом было принято накануне, сообщил на брифинге вице-губернатор Павел Креков.

«Вопрос с вакцинацией студентов решим к 1 сентября, так как сейчас учащиеся на каникулах. В большинстве случаев такие решения – это прерогатива учебных заведений. Но практически все вузы уже заявили, что они прорабатывают режим заселения в общежития только вакцинированных студентов. То есть если студент уехал на каникулы, он должен вернуться с прививкой. Иностранных студентов будут прививать здесь. Второй момент – вузы рассматривают введение дистанционного режима обучения для непривитых студентов. Конкретные решения появятся к началу учебного года и будут приниматься каждым вузом отдельно, но такие тенденции есть», – пояснил Креков.

Ранее «Новый День» писал, что вузы в Екатеринбурге проводят активную кампанию по вакцинации студентов. Но проблема в том, что вакцины не хватает на всех желающих. Так, если записаться сегодня в медсанчасти УрФУ, то прививку в лучшем случае можно будет поставить только в конце августа.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 21.07.21

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